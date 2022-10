Sony è leader del mercato: lo dimostra l'aumento di prezzo di PS5, dice Microsoft al CMA

Microsoft ha già sottolineato come Sony e Nintendo rimarranno leader del mercato videoludico anche dopo aver acquisito Activision-Blizzard, un concetto che il colosso di Redmond ha voluto ribadire in maniera vigorosa nella sua risposta al CMA inglese.

L'ente regolatore britannico, che ha già espresso una certa solidarietà con Sony riguardo all'argomento Call of Duty, ha dichiarato di essere preoccupato riguardo alla futura crescita di Xbox Game Pass e di Xbox Cloud Gaming, sollevando di conseguenza dei dubbi riguardo all'approvazione che Microsoft sta attendendo.

In un tentativo di convincimento, Microsoft ha fornito una dettagliata risposta al CMA in cui ha evidenziato come Sony sia leader incontrastata del settore videoludico, soprattutto grazie alla gestione di giochi e contenuti esclusivi offerti alla sua clientela. A sostenimento della propria tesi, la compagnia di Phil Spencer ha fatto notare come "tanto è grande la forza di Sony, che ha recentemente imposto un significativo aumento di prezzo di PlayStation 5, fino al 20% in più in gran parte dei mercati esclusi gli USA)". Microsoft ha anche dichiarato che "Sony attua ad oggi un comportamento che riflette il suo potere nel mercato delle console da gaming".

L'intervento prosegue quindi con un elenco delle maggiori esclusive di Sony, sia first party (The Last of Us, Uncharted, Ghost of Tsushima) sia third o second party (Final Fantasy XVI, Forspoken) che forniscono alla compagnia nipponica ingenti entrate economiche da diversi anni e la rendono ad oggi leader del settore. La strategia di Sony non cambierà in futuro, stando alle parole dei suoi dirigenti che hanno in passato affermato di voler continuare a crescere organicamente e tramite nuove acquisizioni che la pongono in "un virtuoso ciclo dove il successo genera altro successo".