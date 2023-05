Sony licenzia i dipendenti di PlayStation Visual Arts: erano su un AAA multiplayer, TLOU?

Sony starebbe ristrutturando la divisione PlayStation Visual Arts a seguito di alcuni importanti cambiamenti nello sviluppo di un progetto AAA multiplayer al quale stava lavorando. A comunicarlo non è stata la compagnia madre, bensì uno dei dipendenti che afferma di essere stato licenziato nel processo di ristrutturazione.

Apprendiamo la notizia da John Borba, Project Coordinator dello studio che ha riferito l'accaduto su LinkedIn. "Sfortunatamente, a causa di un'importante revisione ad un gioco multiplayer AAA sul quale stavo lavorando, è stata effettuata una ristrutturazione nel nostro studio e io sono tra le persone che sono state mandate via per assecondare le nuove esigenze di budget. Fondamentalmente, l'industria sta tirando la cinghia e sono finito nelle stesse condizioni di molte altre persone. [...] Detto ciò, il mio tempo a PSVA (PlayStation Visual Arts) giungerà presto al termine e sono alla ricerca di nuove opportunità nell'ambiente dello sviluppo dei videogiochi".

L'identità del gioco multiplayer ad alto budget al quale stava collaborando PlayStation Visual Arts non è stata rivelata, ma a quanto pare ha subito degli importanti cambiamenti nel corso del suo sviluppo, i quali hanno richiesto anche una ristrutturazione interna. Per chi non lo sapesse, questa particolare divisione di PlayStation è stata istituita a fine 2022 grazie agli sforzi congiunti di Naughty Dog e PSS Visual Arts, quest'ultima un'azienda specializzata nella realizzazione di filmati, animazioni, scanning e riprese in motion capture che in passato aveva già collaborato con i cagnacci per la realizzazione dei videogiochi della serie The Last of Us.

E se il progetto menzionato da Borba fosse proprio il gioco multiplayer di The Last of Us? La teoria appare plausibile, dal momento appena due giorni fa Naughty Dog ha fatto sapere che il progetto tarderà ad arrivare, una comunicazione alla quale ha fatto seguito il report di Jason Schreier che invece ha parlato di un'importante ristrutturazione in seno al team impegnato su The Last of Us Multiplayer. Cambiamenti che potrebbero dunque aver impattato anche su un team di supporto come PlayStation Visual Arts.