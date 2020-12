Sony senza limiti: 3 film e 7 serie PlayStation in lavorazione

Il successo nel mondo dei videogiochi e i record di PlayStation 4 sembrano stare stretti a Sony, che punta ad espandersi anche in un altro medium. Il colosso giapponese, da sempre attivo anche nella cinematografia, ha confermato di essere al lavoro su tre film e sette serie TV basate sulle storie e i personaggi dell'universo PlayStation.

Ad annunciarlo è stato Tony Vincquerra, presidente e amministratore delegato di Sony Pictures, nell'ambito di una ben più vasta intervista concessa alla CNBC. L'esecutivo, dopo essersi detto contrario alle uscite dei film in contemporanea nelle sale e sui servizi di streaming (strategia adottata da Warner Bros., ad esempio), ha affermato di voler procedere all'integrazione delle proprietà di Sony attraverso differenti medium. Il programma "One Sony" prevede una collaborazione più stretta tra i vari dipartimenti della compagnia, e in questo preciso momento sta dando vita a tre film e sette serie a marchio PlayStation.

A Sony non mancano di certo fonti a cui attingere, e non vediamo l'ora di scoprire su quali giochi saranno basate tutte queste opere. Tra questi figura sicuramente il film di Uncharted con protagonisti Tom Holland e Mark Wahlberg, la cui uscita nelle sale è fissato per il 16 luglio 2021. Nel computo dovrebbero esserci anche le serie televisive di PlayStation Productions già annunciate, ossia The Last of Us, realizzata in collaborazione con HBO, Twisted Metal, svelata in un'assemblea con gli azionisti del 2019 proprio da Vinciquerra, e forse di Sly Cooper, di cui però non sentiamo parlare dal 2017, quando venne annunciata in collaborazione con Technicolor Animation Productions.