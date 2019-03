Sony London Studio: gli Autori di The Getaway al lavoro su un nuovo Gioco AAA?

Sony London Studio, Team di sviluppo First Party della Compagnia, è conosciuto per aver aver lavorato in passato sull'IP The Getaway, ma di cosa si stanno occupando ora?

Un annuncio di lavoro presente sulla nota piattaforma Linkedin potrebbe fornirci qualche indizio. Sembra infatti che la Software House sia in cerca di un nuovo Game Designer che possa collaborare allo sviluppo di un nuovo Gioco AAA. Su di questo non vengono purtroppo forniti molti dettagli, ma tra i requisiti richiesti al "candidato ideale" troviamo:

Esperienza con Unreal Engine

Passione per cinema e fotografia

Difficile con solo questi elementi ipotizzare di cosa potrebbe trattarsi, ma il riferimento ad un Gioco AAA potrebbe far ipotizzare una produzione caratterizzata da un budget significativo. In precedenza, il team di Sony London Studio si è fatto conoscere dal pubblico per lo sviluppo di Titoli legati all'IP The Getaway. In particolare, possiamo citare The Getaway, esordito su Playstation 2 nel corso del 2002, e The Geatway: Black Monday, esordito anch'esso su Playstation 2 due anni più tardi. Lo sviluppo di un terzo capitolo della Serie era in programma per Playstation 3, ma è stato successivamente oggetto di cancellazione. Il Team è inoltre attualmente al lavoro su Blood & Truth, gioco per Playstation VR.