Sony sarà a Lucca Comics con Death Stranding e uno store PlayStation Gear

Manca poco più di una settimana all’inizio della 53esima edizione di Lucca Comics & Games, in scena dal 30 ottobre al 3 novembre per le strade della città toscana. Non poteva mancare Sony Interactive Entertainment Italia, presente anche quest’anno con uno stand in Piazza S. Maria Foris Portam (Piazza Colonna Mozza).

In occasione del festival, tra i più amati in Italia dagli appassionati di videogame e fumetti, PlayStation offrirà al pubblico la possibilità di provare gli oltre 700 giochi di PlayStation Now, l’esclusivo servizio di giochi in abbonamento basato su cloud, il cui catalogo è stato recentemente ampliato e reso disponibile a un prezzo più competitivo. Tantissimi i videogiochi a disposizione degli utenti, tra esclusive acclamate dalla critica, grandi successi ed esperienze per tutta la famiglia, senza contare titoli di grande popolarità come God of War e Uncharted 4 Fine di un Ladro, introdotti a ottobre (e disponibili fino al 2 gennaio 2020).

Per celebrare l’imminente uscita - venerdì 8 novembre - di Death Stranding, il nuovo titolo di Hideo Kojima per PlayStation 4, Sony Interactive Entertainment Italia dedicherà al gioco un dipinto di 4 metri. L’opera verrà prodotta, con la tecnica combinata di pennello e spray, da Solo e Diamond, due dei più talentuosi street artist romani, già distintisi negli ultimi anni per diversi progetti legati al mondo dei fumetti e della pop culture.

Inoltre il pubblico sarà coinvolto in un’attività dedicata ad amplificare il messaggio di connessione su cui è incentrato il gioco. Per l’occasione i visitatori potranno lasciare (sul retro del dipinto) l’impronta della propria mano, dando vita a una mappa di interconnessione dell’intera community PlayStation.

Per tutti gli appassionati del brand PlayStation, presso lo Stand, sarà infine possibile acquistare una gamma di merchandise esclusivo PlayStation Gear: abbigliamento, accessori e articoli collezionabili ispirati alla storia del marchio e ai suoi giochi più amati, con sconti riservati agli abbonati a PS Plus.