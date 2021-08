Prima della chiusura Sony Manchester era al lavoro su CSAR, ambizioso gioco per PSVR

Lo scorso anno PlayStation Studios ha chiuso Sony Manchester, team aperto nel 2015 per lavorare su produzioni VR e che in cinque anni di attività ha di fatto lavorato su un solo gioco mai pubblicato.

Polygon ha voluto fare chiarezza sulla vicenda intervistando anche alcuni ex dipendenti dello studio, scoprendo così che il team PlayStation con sede a Manchester era nato proprio con l'obiettivo di sviluppare giochi per PlayStation VR, tuttavia le cose non sono andate per il verso giusto e dopo cinque anni di finanziamenti senza risultati concreti l'azienda ha deciso di chiudere il team.

PlayStation Manchester era al lavoro su CSAR Combat Search and Rescue, un gioco di combattimenti in elicottero descritto a grandi linee come una versione VR di Desert Strike. A quanto pare tra i maggiori problemi dello studio si segnala una cattiva organizzazione da parte dei dirigenti Eric Matthews (ex Bitmap Brothers e VP di Sony Worldwide Studios) e Mark Green, i quali avrebbero reso caotico lo sviluppo costringendo il team a cancellare e poi riprogrammare molte parti del gioco. La mancanza di dialogo e collaborazione tra la dirigenza e gli sviluppatori ha portato a numerose problematiche, inoltre la dimensione dello studio è stata sottostimata, con circa 30 dipendenti attivi, un numero decisamente basso per un gioco VR AAA che avrebbe dovuto fare enormi progressi in tempi rapidi.

Proprio a causa di un clima poco sereno, Sony Manchester ha iniziato a perdere buona parte dipendenti con un notevole turnover, fattore che non ha permesso al progetto di avere una sua continuità nello sviluppo e nella produzione. Nel 2020, con la nomina di Hermen Hulst a capo dei Sony Worldwide Studios, il team di Manchester è stato chiuso con il nuovo presidente che non vedeva alcuno sbocco in una situazione così problematica dopo cinque anni di lavori senza sostanziali progressi.