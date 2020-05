Sony e Microsoft, l'alleanza per il Cloud: la partnership sarà 'molto forte'

Nel maggio dello scorso anno era giunta a sorpresa la notizia di un accordo tra Sony e Microsoft volto a favorire lo sviluppo delle tecnologie legata al cloud gaming.

Ora, giungono ulteriori dettagli in merito: la partnership, infatti, sembra essere più viva che mai. Nel corso dell'ultimo Corporate Strategy Meeting di Sony, il Vice Presidente Esecutivo Toru Katsumoto ha preso la parola proprio per discutere di questo specifico aspetto, sottolineandone ancora una volta la grande importanza. Secondo quanto riferito dal dirigente, Microsoft si è spesa nell'offrire a Sony numerose informazioni e delucidazioni legate al funzionamento della tecnologia che anima Azure, che Katsumoto non ha esitato a definire "splendida".

Dall'annuncio del'accordo ad oggi, la collaborazione tra i due colossi dell'industria ha fatto numerosi passi in avanti su questo fronte: un trend che si protrarrà nel tempo, con Katsumoto che ha l'ha descritto come destinato a divenire una "partnership molto forte" nel medio lungo periodo. Tra i temi affrontati congiuntamente da Sony e Microsoft è stata ad esempio citata la questione del "dark time", ovvero della necessità di strutturare i servizi di cloud gaming in maniera tale da poter reggere l'impatto dell'afflusso di videogiocatori sui server, che ad oggi si concentra soprattutto nelle fasce orarie serali.



Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla collaborazione, che, in passato, si era ipotizzato potesse vedere la tecnologia Azure arrivare non solo su PlayStation.