Sony e Microsoft tra i brand più odiati al mondo, secondo un'indagine

Stando ad un'analisi basata sulle interazioni degli utenti su Twitter, Sony e Microsoft figurano tra i brand più odiati a livello globale. L'indagine prende in esame numerose aziende che si occupano di svariati campi, dalla tecnologia all'intrattenimento, e le case di PlayStation e Xbox si distinguono per essere particolarmente detestate.

I risultati ottenuti ci dicono che Sony è, tra i brand maggiormente popolari, quello odiato in più Stati del mondo (10 in totale, inclusi Canada, Grecia e Argentina). A seguire, in questa classifica globale in cui primeggia il colosso nipponico, troviamo compagnie come Tesla, BMW, Paypal, Uber e altre ancora.

Microsoft "trionfa" in una classifica più specifica, quella relativa alle aziende tech più odiate su scala globale. Sono ben 22 i Paesi in cui la casa di Redmond risulta essere poco gradita, più di quelli che vedono di cattivo occhio Google, Facebook e Amazon.

Per quanto riguarda specificatamente il settore videoludico, Ubisoft e Capcom risultano essere tra i publisher più detestati in assoluto. I videogiocatori si dimostrano particolarmente inclini ad esternare il proprio dissenso sui social: "Probabilmente, a nessuna comunità piace odiare quanto i videogiocatori", recita il report di Rare Reviews.

Dati che, lo sottolineiamo, non possono di certo corrispondere a verità assoluta, dal momento che si tratta di un'analisi circoscritta alle interazioni delle persone che frequentano Twitter. Un singolo social network non può costituire lo specchio della realtà, e sarebbero richieste indagini molto più approfondite per constatare la popolarità, positiva o negativa che sia, delle più grandi compagnie al mondo.