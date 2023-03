Sony, Microsoft e il mercato giapponese: esplode il dibattito al Congresso USA

Il confronto sempre più acceso tra Sony e Microsoft non sembra coinvolgere esclusivamente le operazioni di acquisizione di Activision Blizzard, ma anche la regolamentazione del mercato giapponese.

Il tema, in particolare, ha fatto la sua comparsa nientemeno che tra i banchi del Congresso USA. Nel corso di una recente sessione di lavoro, un gruppo di senatori - sia Democratici sia Repubblicani - ha infatti espresso la propria preoccupazione in merito alle difficoltà di penetrazione del mercato nipponico da parte di Microsoft. In un'interrogazione rivolta a Katherine Tai, Trade Representative del governo Biden, la senatrice Maria Cantwell ha attirato pubblicamente l'attenzione sul tema, mentre una decina di colleghi hanno indirizzato alla politica altrettante lettere.



In queste ultime, si esprime preoccupazione per la posizione dominante di Sony nel Sol Levante, dove l'azienda gestirebbe "il 98% del mercato console high end" (non è chiaro se tali valutazioni includano o meno Nintendo Switch e Steam Deck). Il gruppo di senatori mette sotto accusa la frequente assenza di grandi titoli giapponesi dall'ecosistema Xbox: una pratica che viene descritta come potenzialmente in contrasto con lo US-Japan Digital Trade Agreement, siglato tra i due Stati nel 2019, e le stesse norme antitrust in vigore in Giappone.



In seguito al diffondersi del dibattito pubblico sul tema negli Stati Uniti, Microsoft ha rilasciato una dichiarazione, con il portavoce David Cuddy che ha confermato quanto segue alla redazione di Axios: "Le pratiche anti-competitive di Sony meritano di essere discusse. Accogliamo favorevolmente ogni ulteriore indagine volta ad assicurare parità di condizioni nel mercato del videogioco".



A margine, molti analisti si dicono ormai certi dell'imminente chiusura dell'affare Activision Blizzard.