Da Sony a Microsoft: la nuova missione di Mena Kato è far crescere Xbox in Giappone

Dopo aver trascorso molti anni come dirigente in Sony, Mena Kato è stata assunta da Microsoft come responsabile delle relazioni con sviluppatori ed editori giapponesi. La sua missione è accrescere la rilevanza e la popolarità di Xbox in Oriente.

Kato ha contribuito a rendere il marchio PlayStation una presenza dominante nel settore dei giochi per oltre vent'anni. Da luglio, ha intrapreso un compito molto più arduo: riuscire a rendere popolare Xbox a studi storicamente più vicini a Sony e Nintendo. Kato conta molto sulla sua capacità di concludere accordi, sulla portata globale di Microsoft e sulle sue connessioni locali per rendere finalmente Xbox un competitor rilevante in Oriente. "I publisher giapponesi avranno sicuramente bisogno di noi per espandere la loro attività", ha detto Kato in un'intervista. "Sarebbe difficile farlo solo con PlayStation".

La divisione Xbox, guidata da Phil Spencer, ha intensificato i suoi rapporti con il mercato giapponese e i suoi principali pubisher, ed i primi risultati non hanno tardato ad arrivare, con giochi come Persona 5 e Final Fantasy XIV che sono finalmente approdati sulla sponda Microsoft. Kato porta in dote l'esperienza locale e le connessioni lavorative che il colosso di Redmond desiderava da tempo in Giappone. La dirigente ha affermato di essere stata contattata da Microsoft diverse volte prima di accettare infine il ruolo di responsabile delle relazioni in Giappone.

Kato non si aspetta che le negoziazioni con i partner siano facili e prevede che saranno necessari molti adattamenti affinché Microsoft possa aumentare la propria rilevanza nell'industria dei giochi giapponese. "Ci troviamo di fronte a una sfida e ciò significa che ci sono ancora molte cose che possiamo e dobbiamo cambiare", ha affermato.