Sony, Microsoft e Nintendo insieme per un utilizzo più trasparente delle loot box

Nel corso di un panel tenuto dalla Federal Trade Commission (FTC), l'Entertainment Software Association (ESA) ha annunciato che Sony, Microsoft e Nintendo, sono giunti ad un accordo per un utilizzo più onesto e trasparente delle famigerate loot box all'interno dei videogiochi.

La nuova regolamentazione prevede che gli sviluppatori dichiarino in maniera chiara ed inequivocabile le probabilità di ottenere un determinato oggetto all'interno delle casse premio. Il cambiamento varrà per ogni singolo videogioco pubblicato sulle console da gioco delle tre aziende.

"Microsoft, Nintendo e Sony hanno comunicato all'ESA di essersi impegnati nei confronti di nuove politiche di piattaforma riguardanti l'uso delle loot box a pagamento nei giochi sviluppati per le loro piattaforme. Nello specifico, [il cambiamento] si applicherà ai futuri giochi e aggiornamenti che aggiungano la feature delle loot box, e richiederà la divulgazione della relativa rarità o probabilità di ottenere oggetti virtuali casuali nei giochi disponibili sulle loro piattaforme".

Apprendiamo inoltre che numerosi publisher facenti parte dell'ESA hanno seguito l'esempio fornito dalle platform holder, sottoscrivendo l'accordo che entrerà in vigore entro la fine del 2020 (in linea con l'arrivo delle console next-gen). Per quanto non siano stati diffusi i nomi specifici, l'ESA è formalmente in associazione con Activision-Blizzard, Bethesda, Disney, Epic Games, Square Enix, Take-Two, e Ubisoft. Gamespot si è mossa per conoscere maggiori dettagli riguardo alle singole compagnie, staremo a vedere se salteranno fuori ulteriori approfondimenti in merito nelle prossime ore.