Sony contro Microsoft: nessuno potrà più competere con Call of Duty

Nelle scorse ore, Microsoft ha dichiarato che l'acquisizione di Activision Blizzard non danneggerà la concorrenza mentre Sony non sembra essere dello stesso avviso, in particolare per quanto riguarda la possibile futura esclusiva di Call of Duty.

La compagnia di PlayStation è stata chiamata a testimoniare la propria opinione presso l'antitrust brasiliano e in questo senso Sony si è espressa con termini piuttosto duri:

"Nessun altro team può competere con Call of Duty, non esiste altra compagnia che possa dedicare simili budget, risorse ed esperienza nello sviluppo di un videogioco. E in ogni caso, Call of Duty è ormai un brand consolidato da decenni e nessuno riuscirà mai a batterlo."

Parliamo, come ribadisce Sony "del gioco più venduto per quasi tutti gli anni dell'ultimo decennio, e in assoluto lo sparatutto più venduto di sempre. E' un serie sinonimo di FPS e detta lo standard per questo tipo di prodotti."

Insomma secondo Sony, Microsoft godrebbe di un totale monopolio nel campo degli sparatutto grazie a Call of Duty, anche se c'è da dire che al momento i prossimi giochi della serie COD continueranno ad uscire su PS4 e PS5. Anche la Commissione Europea ha chiesto a Sony un parere sull'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, al momento però nessuna risposta è giunta in via ufficiale.