PSN: associazione dei consumatori tedesca intima a Sony di modificare alcuni termini

Dalle colonne del portale Verbraucherzentrale rimbalza in rete la notizia delle azioni legali che un'associazione a tutela dei consumatori della Renania Settentrionale-Vestfalia potrebbe intraprendere contro Sony in funzione di alcuni termini del PlayStation Network.

Stando a quanto sostenuto dai legali di questa associazione dei consumatori, l'accordo stipulato tra Sony e gli utenti PlayStation che accedono al PlayStation Network violerebbe in tre passaggi la legislazione tedesca.

Le criticità ravvisate dall'associazione dei consumatori della Renania Settentrionale-Vestfalia riguardano l'utilizzo del credito su PS Store, gli acquisti effettuati da minorenni e il diritto di recesso. L'autorità tedesca avrebbe quindi avvertito Sony di modificare questi specifici passaggi dei termini stipulati dagli utenti del PlayStation Network.

Entrando nel merito delle accuse mosse al colosso tecnologico giapponese, l'associazione dei consumatori sottolinea che la scadenza di 24 mesi per l'utilizzo dei crediti su PS Store, l'obbligo per un adulto di coprire i costi degli acquisti effettuati da un minore che utilizza il medesimo account (o un profilo collegato) e l'assenza di riferimenti espliciti sulla perdita del diritto di rimborso e recesso a download avvenuto dei contenuti acquistati: ciascuno di questi passaggi violerebbe la legislazione tedesca in materia di tutela dei consumatori. Qualora Sony non dovesse intervenire per chiudere queste criticità, l'associazione dei consumatori tedesca promette di adire alle vie legali.

In attesa di un commento ufficiale da parte dell'azienda giapponese, vi ricordiamo che nei giorni scorsi Sony è stata citata in giudizio in UK per abuso di posizione dominante, in questo caso per le politiche sui prezzi del PlayStation Store definite 'anticoncorrenziali' dagli avvocati che stanno portando avanti questa class action.