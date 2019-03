Sony monitorerà PS Now Italia nei prossimi mesi per capire come migliorare il servizio

PlayStation Now è finalmente disponibile in Italia. Grazie al servizio di gaming on-demand di Sony, anche nel bel paese è da ora possibile giocare in streaming e scaricare (in alcuni i casi) i titoli inclusi nel suo catalogo.

Passato l'entusiasmo per l'arrivo del servizio, sarà però importante verificare quanto sarà efficiente PlayStation Now in Italia. Un discorso che vale sia per gli utenti, chiamati a investire 14,99 euro al mese o 99,99 euro all'anno, ma soprattutto per Sony, che dovrà monitorare la situazione per comprendere in quali aspetti si dovrà apportare delle migliorie e modifiche all'infrastruttura. Proprio di questi aspetti ha discusso Marco Saletta, general manager della divisione italiana di Sony Interactive Entertainment, durante un'intervista concessa a Twinfinite:

"Attualmente, non ci siamo prefissati dei target. Abbiamo lanciato PlayStation Now con l'attitudine di voler studiare studiare il trend e comprendere il tipo di feedback della community italiana, sia per quanto riguarda il catalogo dei prodotti che per il modello di sottoscrizione.

Nel corso dei prossimi 6-12 mesi osserveremo come andrà, e inizieremo a trarre le nostre conclusioni e cercare di capire come migliorare il servizio per i consumatori".

PlayStation Now è arrivato in Italia non privo dei suoi primissimi problemi: molti giocatori hanno ad esempio segnalato dei tempi di attesa estremamente lunghi per giocare in streaming. Sulle nostre pagine trovate le guide per scaricare e utilizzare il servizio su PlayStation 4 e PC, potete inoltre consultare la lista dei titoli PS4 e PS2.