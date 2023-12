Sony: multa da 13 milioni di euro in Francia a causa dei controller PS4

A seguito di un deferimento presentato da Subsonic, produttore francese di controller per videogiochi, l'Autorité de la Concourance ha multato Sony per abuso di posizione dominante sul mercato in merito alla produzione e gestione dei controller PlayStation 4.

L’Autorité ha ritenuto che, in primo luogo, l'utilizzo da parte di Sony di contromisure tecniche, presumibilmente messe in atto per combattere la contraffazione dei propri controller, hanno pregiudicato il corretto funzionamento delle periferiche di terze parti, causando la sistematica disconnessione dei pad di terze parti a causa degli aggiornamenti del sistema operativo di PS4. L'Autorité, pur sottolineando la legittimità dell'obiettivo di lotta alla contraffazione, sottolinea che tali misure sono state sproporzionate, poiché colpivano indiscriminatamente tutti i controllori "senza licenza".

In secondo luogo, una politica ritenuta poco trasparente ha in molti casi impedito alle aziende rivali che volevano commercializzare controller compatibili con PS4 di aderire al programma di partnership OLP, che è l'unico modo per le terze parti di ottenere una licenza ufficiale e numeri di identificazione univoci. L'Autorité ha ritenuto che, rifiutandosi di comunicare i criteri di accesso dell'OLP ai produttori che ne facevano richiesta, Sony li ha applicati in modo discrezionale, nonostante sapesse che l'accesso al programma era l'unico modo per evitare le sopracitate disconnessioni.

L'Autorité ritiene che la combinazione di queste due azioni abbia danneggiato in modo significativo l'immagine di marca dei produttori terzi interessati, sia nei confronti degli operatori che dei distributori, rallentando la loro espansione sul mercato e portando alla loro possibile preclusione. La sanzione, pari a 13.527.000 euro, è comminata a tre divisioni (Sony Interactive Entertainment Europe Limited, Sony Interactive Entertainment Inc. K.K, Sony Interactive Entertainment France) e alla società madre del gruppo Sony in Giappone.

