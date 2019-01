Sony multata dall'Antitrust: informazioni poco chiare sui costi del gioco online su PS4

Come riportato in una nota dell'agenzia ANSA l'Antitrust ha sanzionato Sony con una multa di due milioni di euro per aver tenuto una condotta "suscettibile di indurre in errore i consumatori"

Nello specifico si parla di una "carenza delle informazioni" sui canali ufficiali e sulla confezione di PlayStation 4 "in ordine ad un elemento rilevante delle caratteristiche dei prodotti, riguardante la necessità di dover sottoscrivere un abbonamento a pagamento per poter utilizzare la console e i videogiochi in modalità multiplayer online" che andrebbe a danneggiare "in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore", il quale non verrebbe quindi informato a sufficienza sui costi da sostenere in un secondo momento per giocare in multiplayer online.

Al momento, Sony non ha commentato la notizia, restiamo quindi in attesa di eventuali comunicazioni da parte della compagnia.