Sony e Naughty Dog... ma un bel remake del primo Uncharted non lo vogliamo fare?

Da tempo ci chiediamo che fine abbia fatto Uncharted e quali siano i piani per il futuro di una serie ferma ormai da più di sei anni. Uncharted 4 Fine di un Ladro è uscito nel 2016 mentre Uncharted L'Eredità Perduta è stato pubblicato l'anno successivo, al 2022 risale invece la raccolta Uncharted L'Eredità dei Ladri per PS5 e PC. E poi niente, fine, silenzio.

Oltretutto, sembra che "l'esperimento" Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri non abbia dato i suoi frutti per quanto riguarda le vendite, del resto una sola collection del quarto capitolo e dello spin-off L'Eredità Perduta sembra avere poco senso.

Negli anni si è parlato di uno spin-off di Uncharted con Sully (idea sembra mai andata in porto) e di un gioco con protagonista la figlia di Nathan Drake, ma anche questa soluzione non sembra aver convinto i vertici di Sony e Naughty Dog. Nel frattempo, il franchise di Uncharted è finito in soffitta per lasciare spazio a The Last of Us, che in dieci anni di vita può contare su due giochi già riproposti sotto forma di remake e remaster. Perché quindi non pensare a una simile operazione anche per la saga di Nathan Drake?

Una mega collection con Uncharted Drake's Fortune, Uncharted 2 Il Covo dei Ladri e Uncharted 3 L'inganno di Drake, come bonus Uncharted L'Abisso D'Oro uscito solo su PlayStation Vita. Bella idea eh? Sullo stile della tanto rumoreggiata God of War Trilogy Remastered in sviluppo per PS5. Ancora meglio sarebbe invece un remake di Uncharted Drake's Fortune, titolo uscito nel 2007 su PlayStation 3 e che avrebbe bisogno di una svecchiata dal punto di vista tecnico e per quanto riguarda alcune meccaniche di gameplay, oggi troppo legnose. Possiamo sperare in una simile operazione per il ventesimo anniversario di Uncharted? In fondo mancano solo tre anni.

Naughty Dog sembra avere il suo bel da fare con The Last of Us Parte 3 appena confermato da Neil Druckmann e la sua nuova IP per PlayStation 5, ma c'è uno studio chiamato Bluepoint che probabilmente accoglierebbe con molto entusiasmo la proposta di lavorare ad un remake di Uncharted.

Tuttavia, sembra che la proposta sia già stata avanzata in passato ma bocciata da Sony, che ritiene troppo costoso un remake di Uncharted Drake's Fortune, progetto mai approvato per dare priorità a The Last of Us Parte 1. Sarà vero?