Sony: nel 2019 alcuni giochi PlayStation raggiungeranno tappe importanti

Non è un mistero ormai: Sony non parteciperà all'E3 2019 e non terrà conferenze o eventi in date vicine a quelle della fiera di Los Angeles ma questo non vuol dire che la compagnia non annuncerà nulla durante il prossimo anno...

Come fatto notare da Jennifer Clark (Vicepresidente Senior per le comunicazioni di PlayStation): "nel 2019 molti dei nostri giochi raggiungeranno delle tappe importanti, abbiamo tante novità in arrivo e speriamo di condividerle con voi il prima possibile. Lavoreremo duramente per mettervi al corrente di tutto quello che stiamo facendo, con tempistiche diverse rispetto a quelle delle fiere di settore."

Secondo alcuni rumor riportati da Kotaku, il prossimo anno Sony potrebbe pubblicare ben cinque titoli: MediEvil, Days Gone, Death Stranding, Ghost of Tsushima e The Last of Us 2, così da lasciare libero il 2020 per la presentazione e il successivo lancio di PlayStation 5, che potrebbe arrivare proprio tra due anni. Ovviamente si tratta solamente di speculazioni, dunque vi invitiamo a prenderle come tali...