Sony: nessuna conferenza nei giorni dell'E3 2019, Xbox e Nintendo confermano la presenza

Nella serata di ieri, a ciel sereno, Sony Interactive Entertainment ha comunicato che non prenderà parte all'E3 2019. Adesso arrivano nuovi dettagli in merito, scopriamo così come la compagnia non abbia intenzione di tenere un proprio show nei giorni della fiera, in stile EA Play.

Jennifer Clark (Vice Presidente Senior Comunicazioni di Sony Interactive Entertainment) fa sapere tramite le pagine di Polygon che "Sony non ha in programma conferenze nei giorni dell'E3 2019, non stiamo organizzando alcun evento per quel periodo" e ribadisce come la compagnia sta pensando a nuovi modi per coinvolgere la community durante il prossimo anno.

In una nota, ESA (Entertainment Software Association), organizzatrice dell'Electronic Entertainment Expo, si dice dispiaciuta per l'assenza di PlayStation all'E3 2019 ma al tempo stesso conferma che l'evento si farà, vengono inoltre confermati i primi nomi: Microsoft, Nintendo, Activision, Bethesda Softworks, Capcom, Epic Games, Konami, Square Enix, Take-Two Interactive, Ubisoft e Warner Bros Interactive.

Secondo alcune speculazioni, la mancata partecipazione di Sony all'E3 2019 potrebbe voler indicare la volontà di tenere uno speciale evento separato per la presentazione di PlayStation 5, tuttavia questo potrebbe tenersi in inverno e non durante la primavera o nei mesi estivi.