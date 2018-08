Sony: niente cross-play per Fortnite? PlayStation 4 è il posto migliore per giocare

Tanti sono i giocatori, nonché vari esponenti dell'industria come Nintendo e Microsoft, a esortare costantemente Sony nella speranza che la casa di PlayStation adotti il cross-play con le altre piattaforme di gioco.

Le richieste arrivano in modo particolare dalle grandi community di titoli online, quali Rocket League o Fortnite. Riguardo allo spinoso argomento, e facendo riferimento proprio a Fortnite di Epic Games, si è espresso in una recente intervista il CEO Kenichiro Yoshida, che all'interno dell'azienda è andato a ricoprire il posto lasciato vacante da Kaz Hirai.

Secondo le parole di Yoshida, Sony non è incline a supportare il cross-play per la semplice motivazione che "PlayStation è il posto migliore per giocare".

"Per quanto riguarda il cross-platform, il nostro punto di vista rimane sempre che PlayStation è il posto migliore per giocare. Crediamo che Fortnite offra la migliore esperienza su PlayStation 4, questa è la nostra convinzione".

Un'affermazione che non sembra dunque lasciare molte speranze a chi auspicava un'apertura da parte di Sony verso il cross-play con Microsoft e Nintendo. Staremo a vedere, a questo punto, se la situazione cambierà durante la prossima generazione di console o rimarrà immutata.