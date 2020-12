Sony e Nintendo, azioni in crescita: non erano così alte dai tempi di PS2 e Wii

Grazie ai successi commerciali delle rispettive console, Sony e Nintendo hanno visto recentemente crescere il valore delle proprie azioni sul mercato finanziario, raggiungendo vette numeriche che rimanevano intoccate da svariati anni a questa parte per entrambe le aziende.

Per quanto riguarda Sony, è stato naturalmente il lancio da record di PlayStation 5 a giocare un ruolo fondamentale: la console next-gen, spinta in maniera molto decisa da Sony con una aggressiva campagna pubblicitaria, è partita alla grande durante queste prime settimane del suo ciclo vitale. Ci sono sempre più giocatori a caccia della monolitica console, e i casi di sold-out avvenuti presso i più disparati punti di vendita già non si contano più. Il successo commerciale ha convinto gli investitori ad agire in favore dell'azienda, con il valore delle sue azioni che sono schizzate fino ai 10,025 yen (circa 79 euro al cambio). L'ultima volta che Sony ha superato la quota dei 10.000 yen sul mercato azionario era il 2001, quando in giro circolava una quantità spropositata di PlayStation 2.

Sulla stessa lunghezza d'onda si trova Nintendo, che a più di tre anni dal lancio può ancora contare sull'appeal di Nintendo Switch, capace nel mese di novembre di vendere più della stessa PS5 negli USA, stando ai dati diffusi da NPD Group. Il valore delle azioni della casa di Kyoto ha persino superato quello registrato durante l'anno di lancio di Wii, console dallo straordinario successo durante la settima generazione videoludica.