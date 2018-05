Sony e Nintendo cambiano i termini di garanzia di PS4 e Switch in Nord America

Dopo gli attacchi ricevuti dalla Federal Trade Commission, Sony e Nintendo hanno deciso di cambiare le condizioni di assistenza tecnica per PlayStation 4 e Switch in Nord America, consentendo agli utenti di aprire le due console senza invalidare la garanzia.

Come accade da molti anni a questa parte, aprire il case di una console ne compromette automaticamente la garanzia, facendo perdere all'utente ogni diritto sull'assistenza gratuita. In Nord America, però, la Federal Trade Commission ha messo in dubbio la correttezza di questa pratica, intimando ai maggiori produttori di console di rivedere le proprie condizioni di garanzia con gli acquirenti.

Sony e Nintendo hanno risposto all'appello, provvedendo a cambiare i termini di garanzia per PlayStation 4 e Switch negli Stati Uniti e in Canada. A partire da oggi, infatti, i possessori nordamericani delle due piattaforme possono aprire la console senza invalidare automaticamente la garanzia, a patto di non arrecare alcun danno alla componentistica interna.

Al momento questo provvedimento riguarda soltanto il Nord America: per gli utenti Europei, quindi, continuano a valere le condizioni di garanzia precedenti, secondo le quali si perde ogni diritto alla riparazione gratuita del prodotto una volta aperta la console. D'altro canto è sempre possibile sostituire alcune componenti come l'hard disk senza compromettere l'integrità del sigillo di garanzia.

Ancora nessuna notizia da Microsoft, ma è molto probabile che anche la casa di Redmond finisca per allinearsi alle nuovi termini di garanzia almeno in Nord America.