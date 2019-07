Sony, Nintendo e Microsoft celebrano le comunità LGBT partecipando al Pride Parade 2019

Attraverso i propri canali social ufficiali, i massimi dirigenti di Nintendo of America, di Sony e di Microsoft hanno manifestato la propria vicinanza alla causa dei diritti LGBT confermando la partecipazione all'edizione 2019 del Pride Parade.

Se Microsoft decide di sostenere l'iniziativa con un messaggio lanciato su Twitter in cui afferma che ben 2.000 dipendenti hanno deciso di sfilare nei diversi Pride Parade organizzati negli USA, i canali social di Sony festeggiano il grande evento con una folta rappresentanza degli uffici di PlayStation della sede di San Francisco.

Insieme a una delegazione della divisione statunitense di Nintendo, il Senior Product Marketing Manager di Nintendo of America Bill Trinen ha invece partecipato all'iniziativa organizzata a Seattle per sostenere la causa del Pride e le comunità LGBT. L'adesione al Pride Parade è arrivata anche da molti altri attori dell'industria videoludica, specie negli Stati Uniti dove i temi dell'accettazione sociale e dei diritti delle comunità LGBT mal si conciliano con la linea politica "suggerita" a livello federale dall'Amministrazione Trump.

Quest'ultima, oltretutto, è impegnata in un braccio di ferro commerciale con la Cina che potrebbe provocare un aumento nel prezzo dei videogiochi e delle console a causa dei dazi. La partecipazione di Nintendo of America al Pride Parade di Seattle, a ogni modo, è stata accompagnata da una campagna di sensibilizzazione lanciata sui social con gli hashtag #SeattlePride2019 e, soprattutto, con #PlayItProud, lo slogan che campeggia sullo striscione realizzato da Nintendo per sfilare per le strade della metropoli dello Stato di Washington dove ha sede, appunto, il quartier generale della divisione americana di Nintendo. Anche Sony e Microsoft hanno deciso di lanciare delle analoghe campagne sui social per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dei diritti LGBT.