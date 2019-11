Sony nomina il nuovo responsabile dei Worldwide Studios: è Hermen Hulst, di Guerrilla!

Cogliendo la community videoludica di sorpresa, all'inizio del mese di ottobre Shawn Layden ha lasciato Sony, concludendo dunque la propria esperienza come responsabile dei Worldwide Studios di casa PlayStation.

Ora, il colosso dell'industria ha annunciato chi assumerà su di sé questo importante incarico. Si tratta di Hermen Hulst, già managing director e co-fondatore di Guerrilla Games, software house che ha dato vita, tra gli altri, ad Horizon Zero Dawn. Hulst è già operativo ed è dunque pronto a guidare gli studi first party di casa Sony.

A commentare la nomina è intervenuto Jim Ryan, Presidente e CEO di Sony PlayStation. Ai microfoni di GamesIndustry, quest'ultimo ha dichiarato: "Hermen è un europeo che che occuperà uno dei rincipali uffici PlayStation. Penso che tutti in Europa dovrebbero essere emozionati, felici ed orgogliosi che questo stia accadendo". Jim Ryan prosegue evidenziando le doti di Hermen Hulst e sottolineando di non avere dubbi sul fatto che "possa guidare i nostri team per offrire esperienze diverse ed avvincenti con cadenza costante".



Lo stesso Hurst ha inoltre commentato la sua nomina: "Ho lavorato a stretto contatto con PlayStation e l'intera famiglia dei Worldwide Studios sin dal 2001, e ho il massimo rispetto ed ammirazione per il talento creativo e le idee ambiziose interne al network di studi tra USA, Europa e Giappone".



In chiusura, ricordiamo che gli ultimi mesi del 2020, vedranno l'arrivo della nuova console Sony sul mercato videoludico: nuovi dettagli sulle caratteristiche di PS5 sono state recentemente svelate.