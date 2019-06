Sony non abbandonerà mai i giochi single player con grandi storie

Jim Ryan, presidente di Sony Interactive Entertainment, ha parlato del focus della compagnia sui giochi single player story based, esperienze che negli ultimi tempi stanno riscuotendo un successo (di pubblico e critica) sempre maggiore.

Pensiamo a esclusive Sony come Marvel's Spider-Man, God of War, Horizon Zero Dawn e Uncharted 4 Fine di un Ladro, titoli capaci di vendere milioni di copie e di ottenere ottimi giudizi da parte della critica.

"Questi titoli continueranno a far parte del nostro DNA, assolutamente. Non abbiamo mai avuto così tanto successo con i giochi story driven single player come negli ultimi anni. Siamo contenti e si tratta sicuramente di un genere che non abbandoneremo mai."

Queste le parole di Jim Ryan, che afferma di non essere contrario ai giochi GaaS e Multiplayer, se fatti bene, e non esclude che Sony possa tornare a cimentarsi con questo genere di prodotti, dopo aver lanciato negli anni scorsi titoli come Socom, MAG, PlayStation All-Stars Battle Royale o LittleBigPlanet Karting.

Al momento il focus sembra essere comunque sulle grandi esperienze single player, trend che continuerà certamente anche con l'arrivo di PlayStation 5.