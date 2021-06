Sony, non solo Housemarque: acquisizione anche per Bluepoint? Il Tweet di PS Japan!

Dopo rumor legati ad una possibile acquisizione di Arc System Works da parte di Sony, si è invece ufficialmente concretizzato un differente scenario, ovvero l'ingresso nei PlayStation Studios di Housemarque.

Gli autori di Returnal vanno dunque ora ad aggiungersi a Santa Monica Studio, Naughty Dog, Insomniac Games e i moltissimi altri team creativi interni di casa Sony. L'annuncio, tuttavia, è stato diffuso in Giappone con un Tweet rapidamente rimosso, che potrebbe aver anticipato l'ingresso in famiglia anche di un'altra software house.

Come potete verificare direttamente in calce a questa news, l'account Twitter di PlayStation Giappone ha infatti pubblicato un cinguettio alquanto equivoco. Se nel testo viene infatti fatto riferimento agli autori di Returnal e all'acquisizione di Housemarque, l'immagine correlata è invece errata. Quest'ultima riporta infatti un ufficiale benvenuto in famiglia per Bluepoint Games. A confermarlo, anche la presenza nell'artwork di riferimento di una sezione dedicata al remake di Demon's Souls per PlayStation 5, proprio accanto ad un'istantanea di Selene, protagonista di Returnal.



Al momento, non vi sono conferme ufficiali rispetto all'avvistamento segnalato dalla community, con il Tweet che è stato rapidamente rimosso. Un semplice errore o un vero e proprio leak per un annuncio imminente? Non resta altro da fare che attendere per saperne di più!