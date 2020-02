Sony non parteciperà al PAX East 2020 a causa delle preoccupazioni sul Coronavirus

L'epidemia di influenza da Coronavirus, conosciuta come COVID-19, continua a condizionare la buona riuscita degli eventi legati al mondo dell'elettronica e dei videogiochi. Con un annuncio sul PlayStation Blog, Sony ha ritirato la propria partecipazione al PAX East 2020 in programma a Boston.

Sony aveva recentemente presentato la lineup dei videogiochi PS4 che sarebbero dovuti arrivare alla famosa kermesse di Boston, in programma dal 27 febbraio al 1 marzo. Il dietrofront della società nipponica arriva con un aggiornamento allo stesso post che ne annunciava la partecipazione al PAX East 2020: "Oggi Sony Interactive Entertainment ha maturato la decisione di cancellare la propria partecipazione al PAX East di Boston a causa delle crescenti preoccupazioni sul COVID-19 (conosciuto come Coronavirus). Crediamo che questa sia l'opzione più sicura in una situazione che cambia giornalmente. Siamo spiacenti di cancellare la nostra partecipazione ma la sicurezza e la salute dei nostri dipendenti globali è la nostra prima preoccupazione".

Anche il GDC 2020 di San Francisco sta facendo i conti con l'emergenza COVID-19 e ogni giorno vengono pubblicati bollettini che definiscono le misure di sicurezza. Nei giorni scorsi si è discusso della possibilità che il Coronavirus possa rallentare l'arrivo della tanto attesa next-gen.