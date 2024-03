Sony non ha violato alcun brevetto: vinta una vecchia causa da 500 milioni di dollari

Dopo quasi sette anni, Sony ha avuto la meglio nella diatriba legale contro Genuine Enabling Technology, azienda che aveva accusato il colosso dell'industria videoludica di aver infranto un brevetto.

Nel 2017, GET chiese a Sony un risarcimento di ben 500 milioni di dollari perché sosteneva che i creatori di PlayStation avessero violato il brevetto chiamato 'Method and Apparatus for Producing a Combined Data Stream and Recovering Therefrom the Respective User Input Stream and at Least One Input Signal.'

Si tratta di un brevetto legato al sistema che consente ai controller e alla console di comunicare, che prima dell'invenzione di questo sistema non permetteva di inviare gli input dei tasti e quelli del motion control in contemporanea. Sebbene GET sostenesse che Sony stesse beneficiando di questo brevetto senza pagare, non è stato possibile fornire al giudice il quantitativo sufficiente di prove per dimostrarlo.

Il caso è quindi stato chiuso per Sony, ma l'azienda ha preso provvedimenti simili contro Nintendo che, dopo l'apparente vittoria nel 2020, è ancora in causa contro l'azienda per via della ripresa del caso nel 2022, in seguito alla decisione della Corte d'Appello degli Stati Uniti d'America.

In attesa di scoprire come andrà a finire per l'azienda di Kyoto, vi ricordiamo che Sony ha inaugurato una nuova linea di produzione in Brasile.

