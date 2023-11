Sony dà i numeri: PS5 a 46.6 milioni, Spider-Man 2 a cinque milioni in 11 giorni

Sony Corporation ha annunciato che PlayStation 5 ha raggiunto quota 46.6 milioni di unità distribuite al 30 settembre 2023. Nell'ultimo trimestre (dal primo luglio al 30 settembre) sono state distribuite 4.9 milioni di PS5, 1.6 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2022.

Un successo estivo, quello di PlayStation 5, merito anche degli sconti e delle campagne promozionali lanciate da Sony proprio per aumentare le vendite hardware in un periodo che tradizionalmente non vede grossi movimenti da questo punto di vista.

Sony fa sapere poi che al 30 settembre 2023 ci sono 107 milioni di utenti attivi ogni mese su PlayStation Network, in aumento di cinque milioni rispetto ai 103 milioni registrati nello stesso periodo del precedente anno fiscale.

Nell'ultimo trimestre sono stati venduti 67.6 milioni di giochi per PS4 e PS5, in aumento di 5.1 milioni. Di questi, 4.7 milioni sono giochi first party pubblicati da PlayStation, un dato in calo di 1.9 milioni rispetto al periodo luglio/settembre 2022. Il 67% dei giochi sono stati venduti in formato digitale, in aumento del 4%.

Infine, c'è spazio anche per i dati di vendita di Marvel's Spider-Man 2: uscito il 20 ottobre, il gioco Insomniac ha piazzato cinque milioni di copie al 30 ottobre 2023.