Sony: un nuovo State of Play sarebbe in arrivo, parola di Jeff Grubb

In un post su Twitter/X, Jeff Grubb, noto autore di romanzi, fumetti e videogiochi di ruolo fantasy, afferma che Sony starebbe preparando un nuovo State of Play in risposta all'aumento di prezzo di PlayStation Plus.

Il post di Grubb, che cita un altro cinguettio per l'appunto dedicato all'incremento dei prezzi, è piuttosto ermetico e dice soltanto: "Ho sentito che è in arrivo uno State of Play e questo mi sembra un inizio." «Questo», per l'appunto, riferito alla mossa di Sony di rincarare i servizi in abbonamento.

Secondo il popolo di Reddit, lo State of Play è dovuto e largamente anticipabile per spiegare più nel dettaglio le motivazioni che soggiacciono alla scelta di Sony con PS Plus e magari giustificarla introducendo delle aggiunte sostanziose nel catalogo dei nuovi giochi che saranno disponibili nel servizio.

Non è da escludere, inoltre, che venga riservato spazio anche a due titoli di punta molto attesi, quali Marvel's Spider-Man 2 e Final Fantasy VII Rebirth. Qualcun altro ipotizza che Sony stia pensando all'inserimento nel PS Plus di determinati giochi direttamente al Day One.

Al momento si tratta solo di rumor non confermati, lo stesso State of Play manca di una conferma ufficiale. Frattanto, viene da domandarsi se la mossa di Playstation di aumentare il prezzo degli abbonamenti sia rischiosa per Sony o meno.