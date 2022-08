Sony ha pagato per non far arrivare Cult of the Lamb su Xbox Game Pass?

Al momento è solo una voce di corridoio ma secondo quanto dichiarato da Gary di Kinda Funny, l'acclamato indie Cult of the Lamb di Devolver Digital non sarebbe arrivato su Xbox Game Pass al day one per un motivo ben preciso.

Al minuto 32:23 del video che trovate qui sopra, Gary dice di aver saputo che "parte dei motivi per i quali il gioco non è arrivato su Game Pass è che Sony ha pagato gli sviluppatori di Cult of the Lamb per non faro arrivare su Xbox Game Pass."

Gary continua poi spiegando come apparentemente questa sia una "strategia per non incentivare gli abbonamenti alla piattaforma concorrente... se il pubblico sa che il gioco è su Game Pass, i giocatori probabilmente non lo compreranno su PlayStation."

Gary di Kinda Funny non rivela la sua fonte e non aggiunge altri dettagli, dunque non sappiamo cosa ci sia effettivamente dietro queste dichiarazioni, c'è da dire che se un personaggio di questo calibro si espone pubblicamente su un argomento così delicato, probabilmente è assolutamente sicuro delle sue fonti.

Questo non vuol dire ovviamente che Cult of the Lamb non arriverà mai su Xbox Game Pass, l'accordo potrebbe essere solamente temporaneo, anche se ribadiamo come al momento non ci siano altre informazioni in merito e quanto riportato è tutto da verificare.