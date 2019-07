Sony parteciperà alla Gamescom e al Tokyo Game Show: in arrivo novità su PS5?

Sony Interactive Entertainment ha confermato che parteciperà alla Gamescom di Colonia ad agosto e al Tokyo Game Show di settembre, prima ancora la compagnia terrà un proprio showcase al ChinaJoy il primo agosto.

Al momento non sembrano essere previste conferenze per i due eventi in questione, dove Sony sarà presente solamente con uno stand, almeno in apparenza. Se è vero che è difficile aspettarsi eventi live per la fiera tedesca (in programma dal 20 al 24 agosto) le probabilità aumentano notevolmente parlando del Tokyo Game Show.

Da molti anni ormai Sony Interactive Entertainment Japan & Asia tiene regolarmente un "Showcase Pre Tokyo Game Show" i primi giorni di settembre, evento che potrebbe essere ripetuto anche nel 2019, sebbene non sia ancora stato confermato. Il TGS si terrà dal 12 al 15 settembre, possiamo quindi aspettarci una conferenza la prima settimana del mese?

Non è escluso che Sony possa approfittare del Tokyo Game Show anche per rivelare alcuni dettagli su PlayStation 5 al pubblico giapponese, fino ad ora le (poche) comunicazioni sulla nuova console sono state effettuate in Occidente in collaborazione con partner come Wired. Sono in molti a pensare che l'azienda possa annunciare la nuova PS5 entro fine anno... lo farà alla fiera settembrina? Lo scopriremo alla fine dell'estate.