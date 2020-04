Sony pensa ad un amico robot per giocatori solitari?

Un recente brevetto depositato da Sony Corporation sembra puntare al possibile sviluppo di un compagno robot per giocatori solitari: questo piccolo amico elettronico guarderebbe le nostre partite reagendo alle nostre emozioni e sensazioni.

Al momento il brevetto non è particolarmente chiaro, l'obiettivo sembra essere quello di fornire un compagno capace di stimolare i giocatori aumentando la motivazione degli stessi e reagendo a stati d'animo come felicità e tristezza, cercando di capirne le emozioni provate in base a quello che appare sullo schermo.

Una tecnologia simile a quella che anima la serie Aibo della stessa Sony, il piccolo amico robot sfrutterà una serie di sensori e biotecnologie per decifrare i sentimenti della persona al suo fianco e stabilire empatia con la stessa. Sicuramente utile per giocatori solitari o persone che soffrono di problematiche legate alla bassa autostima e che potranno trovare conforto grazie ad un compagno robot dall'animo quanto più umano possibile.

In ogni caso ricordiamo come si tratti solamente di un brevetto e non è detto che questa idea sia destinata a realizzarsi concretamente. E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe avere accanto a voi un amico robot durante le sessioni di gioco?