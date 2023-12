Sony pensa a un picchiaduro live service per PS5? L'azienda sembra interessata al genere

Nel grande progetto di Sony di lanciare un numero considerevole di live service per PlayStation 5 (al netto del rinvio di Marathon di Bungie e della cancellazione di The Last of Us Online), potrebbe rientrare anche un picchiaduro. A suggerirlo sono alcuni studi che la compagnia nipponica sta portando avanti.

Come segnalato dagli utenti su reddit, Sony sta osservando in maniera molto attenta l'andamento dei giochi picchiaduro, e sta effettuando dei confronti con le maggiori produzioni live service. In particolare, la compagnia è interessata a comprendere quanto denaro genera ad oggi un titolo picchiaduro ed ogni quanto tempo convince l'utenza ad effettuare nuove transazioni. Tra i giochi coinvolti nell'analisi ci sono i vari Final Fantasy XIV Online, Apex Legends, Call of Duty Warzone, Genshin Impact, Grand Theft Auto Online, Overwatch, Warframe e altri ancora. Sony ha anche tracciato un parallelo tra Destiny 2 e i picchiaduro: entrambi generano il 25% dei guadagni dai Season Pass.

Tutte queste osservazioni hanno spinto i giocatori a ipotizzare che Sony stia pianificando il lancio di un proprio picchiaduro. La compagnia avrebbe tutto l'interessa a farlo, considerando anche che Sony ha comprato EVO, il più grande evento dedicato alla scena competitiva dei picchiaduro. Alcuni hanno pensato al ritorno di PlayStation All Stars, ma naturalmente al momento parliamo di semplici speculazioni.