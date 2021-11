Sony sta pensando ad un controller PlayStation per gli smartphone

Nelle scorse ore è stato scovato un nuovo brevetto di Sony che descrive quello che sembra essere a tutti gli effetti un sistema di controllo a marchio PlayStation per i dispositivi mobile.

Il sistema descritto e mostrato nella documentazione giapponese parla di "un'impugnatura sinistra e un'impugnatura destra afferrati dalle mani sinistra e destra dell'utilizzatore". L'immagine, che potete visionare nell'anteprima di questa notizia, mostra due impugnature chiaramente modellate sulla base del Dualshock 4, piuttosto che sul più recente DualSense di PS5. Nel testo si fa riferimento anche ad un sensore che rileva l'inclinazione del controller.

Sistemi del genere sono già in commercio, ed evidentemente Sony sta seriamente prendendo in considerazione l'idea di entrare in questo mercato. Un controller proprietario potrebbe essere accoppiato alla fruizione dei giochi PlayStation in Remote Play oppure via Cloud, similmente a quanto già avviene con titoli in streaming inclusi in Xbox Game Pass Ultimate e fruibili tramite controller terze parti. Sarà interessante scoprire cos'ha intenzione di fare Sony in futuro, dal momento che non ha ancora annunciato nulla al riguardo e la storia è ricca di brevetti che non si sono mai concretizzati nella realtà.

Questo descritto non è l'unico brevetto Sony emerso in questi giorni: un documento di cui vi abbiamo già parlato ieri anticipa una serie di migliorie all'interfaccia utente di PS5.