Sony perde quasi il 5% in borsa, le previsioni per il nuovo anno non convincono

Sony ha visto il valore delle sue azioni perdere il 4.8% in borsa, principalmente a causa delle previsioni finanziarie del prossimo anno, considerate non in linea con le aspettative degli investitori, questo nonostante il grande successo di PlayStation 5.

PS5 ha venduto 38.4 milioni di unità dal novembre 2020 al 31 marzo 2023 registrando profitti quasi da record sopratutto nell'ultimo trimestre dell'anno fiscale, questi risultati però non sono bastati a soddisfare gli azionisti ed il mercato finanziario ha reagito con un quasi -5% (4.8%).

Per l'anno fiscale iniziato il primo aprile, Sony Corporation ha previsto un calo dei profitti pari a 3.2%, questi dovrebbero toccare quota 8.55 miliardi di dollari, un risultato che non soddisfa gli azionisti. Un analista di Jeffries tuttavia parla di "stime piuttosto conservative" e non sembra tenere conto dei buoni risultati dei giochi PlayStation su PC e nemmeno dell'aumento dei prezzi dei giochi PS5, un fattore che sembra stia portando comunque ottimi introiti nonostante le vendite software siano in calo.

Sony prevede di distribuire 25 milioni di PS5 quest'anno fiscale, dunque circa sei milioni in più rispetto alle 19 milioni di unità distribuite dal primo aprile 2022 al 31 marzo 2023.