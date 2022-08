Sony perde il 7% in Borsa dopo il calo dei profitti PlayStation, analisti temono PS Plus

Venerdì scorso, Sony ha annunciato profitti in calo del 37% per la divisione PlayStation, numeri che non sono assolutamente piaciuti agli azionisti, tanto che il titolo di Sony ha perso il 7% alla Borsa di Tokyo.

Gli analisti temono che il calo delle vendite software sia dovuto in parte anche a PlayStation Plus, si teme infatti che i tanti giochi disponibili in catalogo possano andare a danneggiare le vendite dei videogiochi fisici e digitali per le console della famiglia PlayStation.

"Dobbiamo comprendere quanto PlayStation Plus vada a influire sulle vendite del software PlayStation", queste le parole degli azionisti, preoccupati del fatto che il calo del profitti possa continuare anche nei prossimi mesi.

In realtà la situazione è più complicata e il calo dei profitti non è dovuto solo alle minori vendite di videogiochi ma anche all'acquisizione di Bungie da parte di Sony, costata quasi quattro miliardi di dollari. Con le difficoltà produttive di PlayStation 5 e il calo delle vendite di PS4 e PS4 PRO, è logico pensare che anche le vendite del software abbiano subito una battuta d'arresto ma i giochi in uscita nei prossimi mesi (pensiamo a God of War Ragnarok, The Last of Us Parte 1, FIFA 23 e Call of Duty Modern Warfare 2, per citarne alcuni) dovrebbero contribuire a far risalire i numeri di PlayStation.