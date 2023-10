Sony Pictures Core arriva su PS4 e PS5: 100 film in streaming con PS Plus Premium

Le console del colosso tecnologico giapponese accolgono ufficialmente Sony Pictures Core: conosciuta come Bravia Core dai possessori dell'omonimo modello di TV Sony, l'app che consente di accedere ai film del catalogo di Sony Pictures arriva su PS4 e PlayStation 5.

La collaborazione tra le divisioni videoludiche e cinematografiche dell'azienda nipponica consente a tutti i possessori di console PS4 e PlayStation 5 di acquistare o noleggiare fino a 2.000 film direttamente dall'app di Sony Pictures Core approdata quest'oggi, giovedì 5 ottobre, nella sezione Media del PlayStation Store di 23 Paesi. Al momento, il sito ufficiale di Sony Pictures Core non risultava essere raggiungibile, ma dai profili social della divisione nostrana del team PlayStation apprendiamo che il servizio è destinato ad approdare oggi anche in Italia.

Una volta effettuata la registrazione a Sony Pictures Core, l'utenza PlayStation può arricchire la propria collezione con film di successo come Spider-Man Across the Spider-Verse, Spider-Man No Way Home, Uncharted, The Equalizer, No Hard Feelings, Bullet Train e Ghostbusters Afterlife.

Sempre attraverso l'app di Sony Pictures Core è possibile acquistare film Sony Pictures selezionati durante una finestra di 'accesso anticipato'. In mercati come quello del Regno Unito, della Germania, del Giappone e della Francia, il primo titolo Sony Pictures in accesso anticipato sarà Gran Turismo (a tal proposito, qui trovate la nostra recensione del film di Gran Turismo). Con l'acquisto del film tramite l'app del servizio conosciuto anche come Bravia Core è possibile ottenere dei crediti per gli acquisti ingame di Gran Turismo 7. Ma non è tutto.

Gli abbonati a PlayStation Plus Premium possono accedere liberamente a 100 film in streaming dalla libreria di Sony Pictures. Il catalogo, senza pubblicità e destinato ad aggiornarsi periodicamente, comprende film come Looper, Kingsglaive Final Fantasy XV, Elysium e Resident Evil Damnation.