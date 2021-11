Sony PlayStation accusata di condotte discriminatorie da una ex dipendente, i dettagli

Il periodo tumultuoso e a tratti rivoluzionario dell'industria videoludica sembra non trovare soluzione di continuità. Sony PlayStation è stata infatti accusata da una ex dipendente di condotte discriminatorie e licenziamento illecito.

Dopo i recenti scandali avvenuti in casa Activision Blizzard, le accuse di condotte discriminatorie e sessiste toccano ora un'altra big dell'industria videoludica: l'ex analista della sicurezza informatica Emma Majo ha infatti depositato una causa contro Sony PlayStation presso il tribunale della California. L'analista ha denunciato una violazione dell'Equal Pay Act in vigore negli Stati Uniti dichiarando che "Sony discrimina le dipendenti donne, incluse quelle che sono di genere femminile o si identificano come tali, nelle compensazioni e nelle promozioni e le sottopone ad una cultura del lavoro dominata dagli uomini".

Majo sostiene infatti di essere stata ignorata e penalizzata da un manager che comunicava solo con impiegati di sesso maschile ed accusa la società di averla licenziata a seguito di un reclamo ufficiale per pregiudizi di genere. L'ex dipendente aggiunge poi che altre donne avrebbero subito lo stesso tipo di trattamento. Nella causa si legge che Sony si sarebbe giustificata rispondendo che il licenziamento è avvenuto come conseguenza della chiusura di un intero reparto anche se l'analista afferma di non averne mai fatto parte.

L'obbiettivo di Emma Majo è quello di allargare la causa ad altri soggetti con il fine di intraprendere una vera e propria Class Action contro Sony PlayStation. La querelante intende invocare il Private Attorney General Act della California che consente ai cittadini privati di citare in giudizio le società per violazione delle leggi statali sul lavoro.

Al momento i legali di Sony non hanno risposto e rimaniamo quindi in attesa di conoscere le eventuali motivazioni del colosso videoludico. Intanto sul fronte Activision Blizzard, il CEO Bobby Kotick starebbe valutando le possibili dimissioni se la situazione non dovesse migliorare.