Sony PlayStation celebra il 20° anniversario di Metal Gear Solid!

Oggi 3 settembre 2018 cade il ventesimo anniversario di una delle pietre miliari della storia videoludica, tra i simboli indiscussi di un'intera generazione di console: stiamo parlando di Metal Gear Solid!

Sono infatti passati 20 anni esatti dalla pubblicazione su PlayStation, in terra giapponese, del titolo di Hideo Kojima. Negli Stati Uniti arrivò il 21 ottobre dello stesso anno, mentre noi europei fummo costretti ad attendere il 26 febbraio del 1999. Sony ha ben pensato di festeggiare il compleanno di Metal Gear Solid pubblicando un brevissimo ma nostalgico video, in cui appare un punto esclamativo accompagnato da un effetto sonoro che nessun giocatore faticherà a riconoscere. Potete ammirarlo in calce a questa notizia.

Il tutto è accompagnato dalla frase: "20... anni? Questo è per tutti i serpenti silenziosi, gli ocelot arroganti e le mantidi memorabili. Buon anniversario!". Chiarissimi riferimenti agli animali che hanno dato il nome a tre dei indimenticabili personaggi del gioco, ovvero Solid Snake, Revolver Ocelot e Psycho Mantis.

Che ricordi avete di Metal Gear Solid? E soprattutto, gradireste un versione rimasterizzata o un remake per i dispositivi dell'attuale generazione? Diteci cosa ne pensate nei commenti! Come sicuramente saprete, Hideo Kojima è ora impegnato su un nuovo e ambizioso progetto completamente slegato dalla saga Metal Gear, esclusivo per PlayStation 4: Death Stranding!