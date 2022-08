Sony PlayStation citata in giudizio in UK: avrebbe 'derubato' 9 milioni di giocatori

Nel Regno Unito, Sony è stata citata in giudizio con l'accusa d'aver "derubato" 9 milioni di clienti vendendo loro giochi e contenuti in-game sovrapprezzati.

Stando a quanto è possibile leggere su Sky News, l'azione collettiva è guidata Alex Neil, a sua volta assistita dallo studio legale Milberg London LLP. Secondo la paladina dei diritti dei consumatori, l'azienda giapponese avrebbe infranto la legge sulla concorrenza e abusato del suo potere di mercato per imporre termini e condizioni iniqui a sviluppatori e publisher facendo così lievitare i prezzi per gli acquirenti finali.

Sony viene accusata d'aver "derubato le persone" chiedendo commissioni pari al 30% sull'acquisto di ogni singolo gioco e contenuto in-game effettuato attraverso il PlayStation Store. Per i promotori dell'azione legale, negli ultimi 6 anni la compagnia avrebbe quindi incassato 5 miliardi di sterline in più del dovuto. Tutte le persone che hanno effettuato un'acquisto sul PlayStation Store dal 19 agosto 2016 ad oggi sarebbero incluse nella class action e dunque idonee ad un risarcimento. Per ogni persona, vengono stimati danni tra le 67 sterline e le 562 sterline, esclusi gli interessi.

"La partita è cominciata per PlayStation", ha dichiarato la Neil. "Con quest'azione legale difendo milioni di persone del Regno Unito che sono state costrette a pagare più del normale. Crediamo che Sony abbia abusato della sua posizione e derubato i suoi clienti. Quella del gaming è ora la più grande industria del Regno Unito, davanti a TV, video e musica, e molte persone vulnerabili fanno affidamento sul gaming per creare delle community e creare dei legami. Le azioni di Sony stanno impattando su milioni di persone che non possono permetterselo, in particolare ora che ci troviamo nel mezzo di una crisi del costo della vita e i portafogli dei consumatori vengono spremuti come mai prima d'ora".

PlayStation è stata contattata da Sky News ma non ha ancora rilasciato un comunicato. Siamo curiosi di scoprire fin dove arriverà l'azione legale guidata da Alex Neil, visto e considerato che la commissione del 30% per i publisher viene applicata anche da altre aziende nel mondo del gaming (e non solo), con la sola Epic Games fermamente intenzionata a mantenerla al 12%.