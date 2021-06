Sony PlayStation compra Arc System Works? Il leaker di Ghosts of Ikishima colpisce ancora

Qualche giorno fa, un leaker noto su Twitter come "DEALER" ha anticipato l'arrivo di importanti novità su Ghost of Tsushima: poche ore dopo il suo messaggio, il web è stato invaso da rumor su Ghosts of Ikishima, un'espansione stand-alone che sarebbe destinata ad essere annunciata alla vociferata PlayStation Experience dell'8 luglio.

Certezze non ce ne sono ancora, ma intanto lo stesso DEALER è tornato all'attacco lanciando un'altra potenziale bomba. Secondo il leaker, Sony starebbe finalizzando l'acquisizione di Arc System Works, team giapponese specializzato in picchiaduro noto per giochi come Dragon Ball FighterZ e serie storiche del calibro di Guilty Gear. Le trattative si troverebbero già nelle fasi avanzate, quindi stando alle parole del leaker l'annuncio potrebbe non essere molto distante. Che Sony stia aspettando la rumoreggiata PlayStation Experience dell'8 luglio per annunciare l'acquisizione? Potrebbe trattarsi dell'altra grande sorpresa che Sony avrebbe in serbo per l'evento, come anticipato da un altro insider, Shpeshal Nick.

Lo scenario dipinto dal leaker è decisamente suggestivo, ma in attesa di conferme vi consigliamo di prendere le sue parole con le pinze. L'eventuale acquisto, tra l'altro, andrebbe in disaccordo con le recenti parole del capo dei PlayStation Studios, Hermen Hulst, che ha parzialmente ridimensionato l'importanza delle acquisizioni, decantando l'efficacia degli accordi in esclusiva con i third party. D'altra parte, l'acquisizione di Arc System Works parrebbe essere in linea con la mossa attuata lo scorso marzo da Sony, che ha messo in saccoccia EVO (Evolution Championship Series), ovvero l'organizzazione che dal 1996 gestisce tornei che coinvolgono i più popolari picchiaduro a incontri (inclusi quelli di Arc Systems Works).