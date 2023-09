Sony PlayStation: sarà Hiroki Totoki il nuovo Presidente e CEO dopo Jim Ryan

Dopo la bomba sganciata in anteprima da Jason Schreier, è arrivato il comunicato ufficiale a sancirne l'affidabilità: l'attuale CEO e Presidente Jim Ryan lascerà Sony Interactive Entertainment il 1° aprile 2024.

Ryan si appresta dunque a salutare la compagnia per la quale ha lavorato per trent'anni. Entrato in Sony nel 1994, nel corso dei decenni ha assunto diverse posizioni senior, fino ad essere promosso a CEO e Presidente di Sony Interactive Entertainment nel 2019. Ryan ha guidato la divisione gaming durante il lancio di PlayStation 5, avvenuto con successo e tra mille difficoltà sul finire del 2020 in piena pandemia, e i tumultuosi dialoghi con le autorità anti-trust di mezzo mondo, instaurati in relazione all'affare Xbox-Activision. Nel comunicato che ha ufficializzato il suo addio, Ryan ha confessaro che per lui "è diventato sempre più difficile conciliare la vita in Europa e il lavoro in Nord America" e che PlayStation rimarrà per sempre parte della sua vita. Nel salutare la compagnia, ha inoltre ringraziato il CEO di Sony Corporation Kenichiro Yoshida per la fiducia che gli ha accordato e si è detto molto ottimista per il futuro di PlayStation.

A supportare Jim Ryan durante la transizione ci penserà l'attuale COO e CFO di Sony Corporation, Hiroki Totoki, che subentrerà nel ruolo di Presidente di Sony Interactive Entertainment nel mese di ottobre 2023. Il primo aprile 2024, quando Ryan lascerà definitivamente SIE, Totoki assumerà anche il ruolo di CEO ad Interim, dopodiché lavorerà a stretto contatto con il Presidente e CEO di Sony Corporation Kenichiro Yoshida per trovare e nominare il futuro CEO di Sony Interactive Entertainment.

A tal proposito, Totoki ha dichiarato: "Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine a Jim Ryan per i suoi fantastici traguardi e contributi nei trent'anni di carriera con Sony, incluso il grande successo del lancio di PS5. [...] Lavorerò a stretto contatto con Jim e il management senior per assicurare un successo continuativo e la crescita futura. Inoltre non vedo l'ora di plasmare l'emozionante futuro di PlayStation e dell'industria del gaming assieme a tutti i dipendenti di SIE e i suoi partner".