Sony PlayStation pensa a nuove acquisizioni: assunto un avvocato esperto in anti-trust

Sembra che i piani espansionistici di Sony non si siano conclusi con l'acquisizione di Bungie. Quantomeno è quello che si evince alla luce della recente mossa del colosso giapponese, che ha assunto un nuovo avvocato esperto in materia.

Sony Interactive Entertainment ha recentemente assunto Greg McCurdy, avvocato statunitense esperto in antitrust, acquisizioni e fusioni. Dopo aver lavorato con Uber per sette anni, si è unito al colosso giapponese in qualità di Senior Director della sezione Competition & Regulatory. McCurdy rimarrà nei pressi della sua città, a San Francisco, dal momento che lavorerà nel quartier generale di Sony sito a San Mateo, vicino alla grande città californiana.

L'avvocato si è approcciato al nuovo incarico con grande entusiasmo, dal momento che, per sua stessa ammissione, "il mondo dei videogiochi lo ha sempre affascinato". Ha inoltre già familiarità con il settore, avendo collaborato con Microsoft "nei giorni in cui lanciò Xbox per competere con PlayStation".

È evidente che Sony non ha ancora terminato con le acquisizioni, ma in fondo questo lo sapevamo già, dal momento che è stato confermato anche dal presidente Jim Ryan. Manovre del genere richiedono la risoluzione di numerose questioni legali e il dialogo continuo con gli organi anti-trust, dunque è importante avere a propria disposizione un buon team di avvocati. Basti pensare che dopo 7 mesi l'FTC non ha ancora dato il via libera all'affare da 68,7 miliardi di dollari tra Activision e Microsoft.