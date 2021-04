Sony PlayStation diventa sponsor di Asobu: 'Chiaro segnale del supporto ai giochi indie'

Di recente si è fatto un gran parlare del presunto intento di Sony di abbandonare la scena dei videogiochi indie per poter concentrare interamente i suoi sforzi produttivi in favore dei blockbuster per PlayStation 5.

Jason Schreier, che per primo aveva acceso la discussione, ha poi chiarito in un secondo momento che le sue parole sono state fraintese, e che Sony ha deciso di dare meno priorità ai giochi indie, ma di certo non vuole abbandonarli completamente per diventare un'azienda interamente focalizzata sui tripla A.

A dimostrazione di come la casa di PlayStation sia ancora interessata ai progetti minori, ecco arrivare un nuovo accordo stretto con Asobu, un importante centro di raccolta per tutti gli sviluppatori indie giapponesi. Sul sito ufficiale leggiamo così, a riguardo di questa realtà: "Il faro per i creativi indie in Giappone. Un posto grazie al quale influenzare l'industria ed il mondo".

A dare l'annuncio è stata direttamente Asobu, che sul suo profilo Twitter ha così commentato la partnership di Sony: "Davvero felici di annunciare che PlayStation si è unita ad Asobu per farci da sponsor ufficiale. Un chiaro segnale dei loro continui sforzi per stare vicino e supportare la scena degli indie in Giappone".

Asobu poteva già contare su una collaborazione stretta con ID@Xbox di Microsoft, e da oggi la realtà si espande ulteriormente con l'apporto del marchio PlayStation.