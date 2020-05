Sony PlayStation Studios: filmato troppo simile a quello degli Xbox Game Studios?

A poche ore dall'annuncio ufficiale dei Sony PlayStation Studios, nuovo marchio che racchiude tutti i team interni del colosso giapponese, ci sono già le prime polemiche sul filmato d'introduzione.

A dare il via alla polemica è un giornalista di The Verge, Tom Warren, che su Twitter ha pubblicato un video in cui si possono vedere i filmati intro degli studi PlayStation e Xbox, i quali secondo il personaggio avrebbero numerose similitudini. È quasi inutile dire che un simile post ha scatenato un putiferio, con tantissimi commenti che prendono le parti di un'azienda o dell'altra. C'è anche chi ha fatto notare che entrambi i filmati sono molto simili alla primissima intro dei film del Marvel Cinematic Universe, spingendo Tom Warren a pubblicare una seconda versione del video-confronto in cui possiamo vedere anche l'animazione presente in alcune pellicole della casa delle idee.

Va precisato che il filmato YouTube dell'intro PlayStation non ha i commenti disattivati per evitare console war ma per impedire a qualche utente scorretto di pubblicare spoiler di The Last of Us Parte 2. Abbiamo visto qualcosa di simile anche per l'ultimo trailer di The Last of Us 2 pubblicato qualche giorno fa.