Sony: Playstation Studios Malaysia è alle prese con giochi non annunciati

L'espansione di Sony nel mercato videoludico, a cui stiamo assistendo da un paio d'anni a questa parte, non riguarda solo l'ingresso nell'ecosistema PC. Nell'ultimo periodo, infatti, la compagnia giapponese ha dato il via a nuovi investimenti per il mondo PC e mobile, seppure sia ormai giunta anche all'espansione dei suoi studi interni.

Tra i tanti studi interni di Sony che hanno avuto sempre più un ruolo di rilievo nelle produzioni della line-up di Playstation, infatti, non possiamo non considerare Playstation Studios Malaysia. Il team interno della compagnia ha contribuito parecchio ai progetti che hanno coinvolto l'organico dell'azienda, portando la stessa divisione orientale alla produzione di titoli first-party dal calibro di MLB The Show 22 e The Last of Us Parte 1.

Seppure lo studio sia stato fondato solamente nel 2020, il che lo rende lo studio più recente della compagnia, Playstation Studios Malaysia ha avuto un ruolo fondamentale negli ultimi mesi, soprattutto in seguito all'espansione dello stesso team, ad oggi composto da 77 impiegati. Come dichiarato da Hasnul Hadi Samsudin, infatti, "il nostro contributo è stato veramente piccolo finora". "Quando abbiamo iniziaro", aggiunge Samsudin, "il team era veramente piccolo. Molto di quello che stiamo facendo adesso è sviluppo degli assets per i giochi, soprattutto per MLB".

"Però, adesso abbiamo un brillante team di animazione, il quale sta lavorando ad alcuni progetti di cui non possiamo parlarvi per il momento". Dunque, seppure lo studio interno di Sony sia ancora alle prese con le primissime fasi cruciali di crescita e di gestione del personale, sembrerebbe che quello di Playstation Studios Malaysia non sia soltanto un ruolo marginale. Il team, infatti, pur coadiuvando lo sviluppo dei giochi per altri studi interni a Sony, sembrerebbe essere alle prese con progetti inediti e interamente gestiti da questo nuovo studio.

"Non c'è nulla che possa essere fatto nel nostro mondo di giochi AAA che non possa essere fatto qui in Malaysia. Non è solamente una questione di essere capaci di fare efficientemente il lavoro, quanto anche dell'ambizione di crescita del team". "C'è un livello di aspettative che tutti noi abbiamo e per cui tutti noi ci forziamo e alla fine del giorno i giocatori sorrideranno e diranno 'è fantastico'. Non importa da dove venga; sarebbe fantastico che i giocatori sapessero che viene da questa gente fantastica, ma spero solamene che alla gente piacciano i giochi".

Con queste dichiarazioni giungono al termine le informazioni che si sanno sui lavori di Playstation Studios Malaysia. Seppure non vi siano grandi informazioni sui titoli in arrivo, precedentemente citati dallo stesso Samsudin, sembrerebbe che l'ambizione del team ci riserverà grandi attese per il futuro. Che le strategie di Sony, la quale si è indirizzata anche verso la pubblicazione delle proprie esclusive su PC ad un anno di distanza dal lancio, siano mostrando i frutti del proprio lavoro?