Sony PlayStation VR in offerta a soli 199,99 euro da Unieuro

Quest'oggi portiamo alla vostra attenzione un'offerta piuttosto interessante, che potrebbe far gola a tutti i giocatori che sono ancora indecisi se entrare o meno nel mondo della...

Presso Unieuro è possibile acquistare Sony PlayStation VR a soli 199,99 euro, con un risparmio di ben 100 euro sul prezzo di listino. L'offerta è attiva sia nei punti vendita che online, in quest'ultimo caso è anche possibile beneficiare del ritiro gratuito in negozio. Sarà attiva fino al 22 marzo 2018 o fino ad esaurimento scorte, pertanto se siete interessati vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Il catalogo di titoli per PlayStation VR è in continua espansione. Solo pochi giorni fa sono arrivati Bravo Team e VRFC Realtà Virtuale Football Club, mentre entro la fine del mese sono attesi Golem e Ark Park. Nel frattempo, comincia a muovere i primi passi anche la scena competitiva. Nel corso dei recenti Intel Extreme Masters di Katowice, in Polonia, si sono svolti i tornei ufficiali di The Unspoken ed Echo Arena.

Precisiamo che questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. La notizia di limita a riportare un'offerta che riteniamo possa essere interessante per i nostri lettori. Everyeye.it non è legata a Unieuro per questa promozione.