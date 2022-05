Sony PlayStation x Bungie: la FTC condurrà un'indagine sull'acquisizione

Dopo aver preso in esame la gigantesca acquisizione di Activision-Blizzard da parte di Microsoft, la Federal Trade Commission è ora incaricata di condurre un'indagine sull'accordo che ha portato Bungie tra le fila dei PlayStation Studios.

Naturalmente questo non significa che l'acquisizione portata a termine da Sony sia necessariamente messa in pericolo dalla FTC. Si tratta infatti di una procedura standard per l'agenzia governativa statunitense, che in casi come questi si occupa dell'esaminazione dei documenti dell'accordo stretto tra le due parti, ed in seguito arriverà una valutazione finale.

Sony si è aggiudicata le prestazioni di Bungie per una somma pari a 3.6 miliardi di dollari. Una cifra piuttosto alta, ma che certamente impallidisce di fronte ai 70 miliardi che Microsoft ha investito per acquisire Activision-Blizzard con studi di sviluppo e IP annesse. Come affermato da Sony, gli autori di Destiny e originali ideatori della serie di Halo continueranno a lavorare come una sussidiaria indipendente della compagnia giapponese, e saranno liberi di pubblicare i loro prossimi titoli in formato multipiattaforma.

L'acquisizione di Bungie conferma e sottolinea la volontà di Sony di investire maggiormente nel mondo dei live service. Jim Ryan ha dichiarato che questi prodotti sono il futuro del gaming più di quanto non saranno i servizi, ed è per questo che la casa di PlayStation intende pubblicare 10 Gaas entro il 2026.