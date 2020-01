Sony si prepara ad annunciare l'acquisizione di un grande studio?

Secondo quanto riportato dal profilo Twitter @foxygames_uk (Year of the Fox) Sony Interactive Entertainment sarebbe pronta ad annunciare l'acquisizione di un grande studio di sviluppo.

Il Tweet è decisamente sibillino ed è composto solo da poche generiche parole: "Get ready for the announcement of a major studio acquisition (SIE), very soon. Thank me later". C'è da dire però che l'insider in questione non ha uno storico particolare e sembra essere spuntato fuori dal nulla, specializzato nella diffusione di rumor piuttosto che di leak realmente affidabili.

Inutile dire come le parole di Foxy abbiano comunque dato il via ad una serie di speculazioni per cercare di capire quale potrebbe essere la prossima compagnia destinata ad entrare a far parte dei Sony Worldwide Studios. In passato la compagnia ha dimostrato di non seguire regole o tempistiche precise per le acquisizioni e relativi annunci e questo rende la situazione ancora più imprevedibile.

L'unica certezza è che Sony è interessata ad acquisire altri studi in vista di PlayStation 5 per potenziare la struttura dei WWS che include team di talento come Sony Bend, Naughty Dog, Santa Monica, Media Molecule, Japan Studio, Guerrilla Games, Insomniac Games, Sony San Diego e tanti altri pronti a svilupparr giochi per la prossima console del colosso giapponese.